Мужчина решил избавить прикованную к постели жену от мучений и убил ее

The Times of India: житель Индии убил парализованную жену, чтобы избавить ее от мучений

60-летний житель индийского города Бангалор по имени Шанкараппа решил избавить парализованную жену Шивамму от мучений и убил ее. Об этом сообщает The Times of India.

50-летняя Шивамма была прикована к постели на протяжении двух лет. Она жила в строящемся доме вместе с мужем, сыном, дочерью и зятем. Из-за болезни женщина весила около 20 килограммов и полностью зависела от родственников.

В воскресенье, 4 декабря, Шанкараппа дождался пока родственники уйдут, отнес жену в затопленный подвал дома и бросил в воду. Вскоре домой вернулся 11-летний сын супругов. Он заметил отца, выходящего из подвала, и спросил, где Шивамма. Мужчина ответил, что не знает, куда она делась. Заподозрив неладное, мальчик спустился в подвал и обнаружил мать, изо всех сил пытающуюся удержаться на поверхности воды. Он позвал соседей, и те бросились на помощь. Совместными усилиями им удалось достать женщину из воды, но она была уже мертва.

На следующий день полиция арестовала Шанкараппу. Он признался в убийстве. Мужчина сказал, что убил жену, потому что хотел избавить ее от страданий.

Ранее сообщалось, что житель Японии решил избавиться от 79-летней жены-инвалида и утопил ее. Мужчина был арестован и признал свою вину, объяснив свой поступок тем, что «устал заботиться о супруге-инвалиде в течение 40 лет».