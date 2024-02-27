Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии госпитализированного отца

Бари Алибасов-младший заявил, что жизни его отца ничто не угрожает

Сын продюсера группы «На-на», популярного музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии госпитализированного отца. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Бари Алибасов-младший заявил, что жизни его родителя ничто не угрожает. Он сообщил, что Алибасов оказался в больнице из-за высокого давления, однако детали ему неизвестны.

«Он пока на обследовании. Смотрим через компьютер, через систему, ждем, когда придут. Диагноза точного пока нет», — заключил сын музыканта.

До этого Алибасов-младший сообщил, что его отец, находясь в реанимации, рвется домой.

Ранее 25 февраля появилась информация, что Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.