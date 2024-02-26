Сын Алибасова рассказал о рвении отца домой из реанимации

Сын Алибасова рассказал о том, что продюсер рвется домой из реанимации

Сын основателя группы «На-На» Бари Алибасова рассказал о том, что его отец, находясь в реанимации, рвется домой. Его слова приводит ТАСС.

Бари Алибасов-младший сообщил, что его родителю предстоит сдать еще много анализов, а также получить финальный диагноз.

«Жизни [Алибасова-старшего] на данный момент ничего не угрожает, рвется домой», — отметил родственник продюсера.

Днем 25 февраля стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.

Позже жена продюсера Елена Калинина рассказала, что еще утром Алибасов занимался на беговой дорожке, но к вечеру ему стало хуже. Супруга 76-летнего заслуженного артиста России решила перестраховаться, вызвав врачей.