Бари Алибасова госпитализировали с инсультом в Москве

Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом

Основателя группы «На-На» Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Отмечается, что 76-летнему заслуженному артисту России стало плохо днем. По данным источника, ему потребовалась экстренная помощь медиков.

«В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали три продукта, употребление которых снижает риск инфарктов и инсультов. Они посоветовали тем, кто хочет избежать этих заболеваний, включить в рацион фундук.

