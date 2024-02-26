Раскрыты подробности госпитализации Алибасова

Жена Алибасова заявила, что артиста госпитализировали из-за высокого давления

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов госпитализирован с гипертонией. Об этом Telegram-каналу Shot сообщила жена продюсера Елена Калинина.

По ее словам, еще утром Алибасов занимался на беговой дорожке, но к вечеру ему стало хуже. Супруга 76-летнего заслуженного артиста России решила перестраховаться, вызвав врачей. «Давление чуть поднялось, и все. Вы видите, что творится с погодой», — сказала она.

В свою очередь, солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что Алибасов сейчас находится в реанимации.

Днем 25 февраля Telegram-канал «112» выяснил, что Бари Алибасова госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы с инсультом. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения.