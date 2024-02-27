Байден испугался возвращения в прошлое

Байден: В случае победы на президентских выборах Трамп вернет страну в прошлое

Президент США Джо Байден испугался возвращения его страны в прошлое в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах. Свои опасения Байден выразил, выступая в программе «Поздней ночью с Сетом Майерсом» на телеканале NBC. Его цитирует The New York Times.

«Это парень, который хочет вернуть нас в прошлое. Он хочет вернуть нас в прошлое в решении "Роу против Уэйда" (решение Верховного Суда США о праве женщин на аборт — прим. «Ленты.ру»). Он хочет вернуть нас в прошлое по целому ряду вопросов, по которым у США на протяжении 50-60 лет была твердая позиция», — заявил президент США.

Отвечая на вопрос о влиянии преклонного возраста на шансы завоевать голоса на выборах, Байден отметил, что Трампу приблизительно столько же лет, сколько и ему, а также подчеркнул, что актуальность взглядов кандидата гораздо важнее его возраста.

Ранее бывшая постпред США при ООН Никки Хейли отказалась выходить из президентской гонки и заявила, что экс-президенту страны Дональду Трампу не удастся победить действующего американского лидера Джо Байдена.