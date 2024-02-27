Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 27 февраля 2024Мир

Байден испугался возвращения в прошлое

Байден: В случае победы на президентских выборах Трамп вернет страну в прошлое

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Президент США Джо Байден испугался возвращения его страны в прошлое в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах. Свои опасения Байден выразил, выступая в программе «Поздней ночью с Сетом Майерсом» на телеканале NBC. Его цитирует The New York Times.

«Это парень, который хочет вернуть нас в прошлое. Он хочет вернуть нас в прошлое в решении "Роу против Уэйда" (решение Верховного Суда США о праве женщин на аборт — прим. «Ленты.ру»). Он хочет вернуть нас в прошлое по целому ряду вопросов, по которым у США на протяжении 50-60 лет была твердая позиция», — заявил президент США.

Отвечая на вопрос о влиянии преклонного возраста на шансы завоевать голоса на выборах, Байден отметил, что Трампу приблизительно столько же лет, сколько и ему, а также подчеркнул, что актуальность взглядов кандидата гораздо важнее его возраста.

Ранее бывшая постпред США при ООН Никки Хейли отказалась выходить из президентской гонки и заявила, что экс-президенту страны Дональду Трампу не удастся победить действующего американского лидера Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      В сети восхитились внешностью 50-летней Тайры Бэнкс без макияжа

      Россиянка упала в оставленную коммунальщиками яму и сломала позвоночник

      Будущее мирового рынка смартфонов оценили

      ВСУ нанесли ракетный удар по селу в Херсонской области

      Российской пенсионерке дали срок за участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ

      В Роскомнадзоре прокомментировали новость о блокировке сообщества Steam в России

      В Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван

      В Москве присяжные признали виновными четырех бандитов в семи расправах

      Латиноамериканская страна пообещала России мяса и рыбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше