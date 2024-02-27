Байден рассказал о своих будущих планах на 2020 год

Байден ошибся и рассказал о планах на выборы 2020 год

Президент США Джо Байден ошибся и рассказал о своих планах на выборы 2020 года. Оговорился американский лидер в интервью телеканалу NBC News.

«Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу», — рассказал Байден, подразумевая президентские выборы 2024 года.

Ранее в интервью президент США испугался возвращения его страны в прошлое в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах.

По его мнению, экс-президент США «хочет вернуть нас в прошлое по целому ряду вопросов, по которым у США на протяжении 50-60 лет была твердая позиция». В частности, Байден подразумевал позицию Трампа по абортам.