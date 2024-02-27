Белорус вместо кофе выпил краску для принтера и посинел

Врач Богдан: белорус с похмелья выпил краску для принтера вместо кофе и посинел

Белорус с похмелья решил заварить кофе, но вместо него выпил краску для принтера и посинел. Об этом рассказал руководитель Республиканского токсикологического центра Андрей Богдан, передает ресурс «Медицинский вестник».

«Спустя пару часов после бодрящего напитка обнаружил, что кожа стала темно-синей, окрасились слизистые. Вначале он решил, что началась белая горячка. Позвонил по видеосвязи другу, и оказалось, что галлюцинации тут ни при чем», — поделился историей врач.

Сотрудники медицинского учреждения не могли понять, что превратило мужчину «в героя фильма "Аватар"». Позже его пришла проведать девушка, которая объяснила, что накануне оставила в банке из-под кофе порошковую краску для принтера.

Ранее во Владивостоке хирурги достали из кишечника годовалого ребенка 48 магнитов. По словам главврача больницы Инны Зеленковой, этот случай не единственный, еще 18 магнитов извлекли из трехлетнего ребенка.