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12:33, 16 февраля 2024Россия

Российские хирурги достали из годовалого ребенка 48 магнитов

Во Владивостоке хирурги достали из кишечника годовалого ребенка 48 магнитов

Фото: Jan Jirat / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке Приморского края хирурги детской клинической больницы № 1 достали из кишечника годовалого ребенка 48 магнитов. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

По словам главврача больницы Инны Зеленковой, этот случай не единственный. Еще 18 магнитов извлекли из трехлетнего ребенка. «Это что? Халатность родителей, недосмотр, недопонимание сложности проблемы о том, что эти дети требуют ответственного подхода», — заявила медик.

По ее словам, специалисты российского больницы ежедневно сталкиваются с тяжелейшими отравлениями и ожогами у детей раннего возраста, которые только начинают ходить.

Ранее в Выборге Ленинградской области трехлетний ребенок во время семейного застолья перепутал лимонад с водкой и случайно выпил алкоголь из стакана взрослых. В результате мальчику стало плохо, и он потерял сознание, впав в кому.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там шестилетний мальчик съел ядовитое комнатное растение и попал в больницу с отравлением.

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      Константин Лысяков
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