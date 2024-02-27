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14:43, 27 февраля 2024Ценности

Бородина похвасталась носками за 40 тысяч рублей

Кадр: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошными носками. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость записала в сторис видео, в котором рассказала своей матери и подруге, что решила обновить свой гардероб. Она приобрела белые носки люксового бренда Chanel. По ее словам, их стоимость составила 40 тысяч рублей.

Однако мать Бородиной не одобрила покупку. «Сколько раз можно было в "Пятерочку" сходить?» — раскритиковала она поступок дочери.

Телезвезда, в свою очередь, решила дать отпор родственнице. «Я не виновата, что у Chanel такие цены!» — с иронией высказалась она.

Ранее телеведущая Ксения Бородина снялась на отдыхе в купальнике французского бренда Dior почти за 100 тысяч рублей. На размещенном фото знаменитость позировала в слитном черно-белом купальнике с глубоким декольте и на тонких бретелях.

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      Карина Черных
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