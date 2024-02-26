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18:46, 26 февраля 2024Ценности

Бородина снялась на отдыхе в купальнике почти за 100 тысяч рублей

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина снялась на отдыхе в дорогостоящем купальнике французского бренда Dior почти за 100 тысяч рублей. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 40-летняя звезда позировала в слитном черно-белом купальнике с глубоким декольте и на тонких бретелях. Известно, что стоимость упомянутого изделия на официальном сайте марки составляет 1050 долларов (97,7 тысячи рублей).

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Кроме того, она примерила укороченные шорты и белую рубашку с длинным рукавом. Вдобавок знаменитость собрала часть волос, а оставшиеся пряди распустила. В качестве аксессуаров ведущая выбрала солнцезащитные очки.

Ранее в феврале внешность Бородиной на новом фото высмеяли в сети. На размещенном снимке звезда предстала в красном вечернем платье до колена, декорированном длинным поясом.

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      Екатерина Ештокина
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