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13:44, 27 февраля 2024Силовые структуры

В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

МВД проводит проверку из-за камеры напротив здания Минобороны РФ в Москве
Начало событий в новости Следящую за зданием Минобороны в Москве камеру нашли на чердаке соседнего дома

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сотрудники полиции проводят проверку после обнаружения видеокамеры, установленной напротив здания Минобороны России в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Ее нашел вечером 26 февраля работник коммунальной службы на чердаке здания, стоящего напротив военного ведомства, на Фрунзенской набережной. Прибывшая по вызову полиция изъяла видеокамеру на штативе и антенну.

Правоохранительные органы изучают сделанные записи, выясняют личности, установившие оборудование.

Об обнаружении видеокамеры доложено в управление ФСБ по Центральному административному округу Москвы.

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      Любовь Ширижик
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