В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

МВД проводит проверку из-за камеры напротив здания Минобороны РФ в Москве

Следящую за зданием Минобороны в Москве камеру нашли на чердаке соседнего дома

Начало событий в новости Следящую за зданием Минобороны в Москве камеру нашли на чердаке соседнего дома

Сотрудники полиции проводят проверку после обнаружения видеокамеры, установленной напротив здания Минобороны России в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Ее нашел вечером 26 февраля работник коммунальной службы на чердаке здания, стоящего напротив военного ведомства, на Фрунзенской набережной. Прибывшая по вызову полиция изъяла видеокамеру на штативе и антенну.

Правоохранительные органы изучают сделанные записи, выясняют личности, установившие оборудование.

Об обнаружении видеокамеры доложено в управление ФСБ по Центральному административному округу Москвы.