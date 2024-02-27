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12:50, 27 февраля 2024Силовые структуры

Следящую за зданием Минобороны в Москве камеру нашли на чердаке соседнего дома

В Москве на чердаке дома нашли камеру, следящую за зданием Минобороны РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве коммунальщики нашли на чердаке дома камеру, которая следила за зданием Минобороны России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, камеру обнаружили случайно во время обхода дома. Она была установлена на штатив и отвернута объективом в стену, предположительно, чтобы не бликовать. Также на ней заметили передатчик для непрерывной трансляции обстановки около здания. Оборудование демонтировали и передали специалистам.

Ранее сообщалось, что в ДНР перехватили британский реактивный беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80.

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      Илона Палей
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