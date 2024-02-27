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20:13, 27 февраля 2024Среда обитания

Часть россиян предупредили об опасном температурном режиме

Центр ФОБОС: на Русской равнине установился опасный температурный режим

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Русской равнине установился опасный температурный режим — регион скользит и тонет в лужах. Об этом предупредили часть россиян синоптики центра ФОБОС.

Погоду, по словам метеорологов, определяют холодный антициклон на юге европейской территории и атлантические циклоны на северной половине региона. «В такой ситуации на юге будет аномально тепло из-за яркого солнца, а на севере, наоборот, из-за постоянной подкачки хорошо прогретого океанического воздуха», — пояснили специалисты.

В европейской части России температурный режим до конца недели практически не будет меняться. Однако синоптики уточнили, что оттепели могут покинуть Полярный Урал и Республику Коми, но сумеют пробиться в область антициклона в районе Поволжья. «При этом в ночные часы во многих районах показания термометров по-прежнему будут уходить в минус, поэтому утром на дорогах будет очень скользко», — предостерегли метеорологи.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал, что к концу текущей недели показатели температуры воздуха в Москве приблизятся к весенним. Появление солнца ожидается в среду, 28 февраля, а вероятность выпадения слабых осадков — в четверг, 29 февраля. В остальные дни небо над столицей будет затянуто облаками.

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      Нина Ташевская
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