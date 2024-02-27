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15:19, 27 февраля 2024Среда обитания

Синоптик предсказал сроки наступления весенней погоды в Москве

Синоптик Шувалов: снег на улицах Москвы растает не раньше чем через месяц

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва»

В конце текущей недели по температурам Москва приблизится к весне. Сроки наступления весенней погоды в столице предсказал синоптик Александр Шувалов в разговоре с телеканалом «360».

По словам эксперта, погода в Москве в ближайшие дни будет «невыразительной» — снег и солнце ожидаются лишь по одному дню на неделе. Появление солнца прогнозируется в среду, 28 февраля, а вероятность выпадения слабых осадков — на четверг, 29 февраля. В остальные дни небо столицы будет затянуто облаками.

Что касается температуры, по ночам вплоть до четверга столбики термометров будут опускаться до минус трех-пяти градусов, а в дневное время будут показывать ноль-плюс два градуса. При этом в пятницу, 1 марта, в столице потеплеет. «Ночные температуры повысятся до нулевых значений, а дневная будет на уровне плюс один-три градуса, плюс два-четыре градуса. То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне», — поделился информацией синоптик.

Шувалов отметил, что Москва вдвое перевыполнила норму по количеству выпавшего снега. Он добавил, что образовавшиеся сугробы растают не раньше, чем через месяц.

Днем ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что снежный покров в столице исчезнет в лучшем случае в начале апреля.

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      Полина Кислицына
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