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19:44, 27 февраля 2024Ценности

Чемпионка мира по легкой атлетике снялась в боди для модных брендов

Фото: @jacquemus x @nike

Американская чемпионка мира по легкой атлетике Ша'карри Ричардсон снялась в откровенном наряде для коллаборации модных брендов Nike и Jacquemus. Соответствующие посты появились на страницах марок в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя бегунья предстала перед камерой в асимметричном белом боди на одно плечо. Она позировала боком к камере, демонстрируя многочисленные татуировки на коже. Также спортсменка заплела волосы в тонкие косы и нарастила длинные ногти и ресницы.

Фото: @jacquemus x @nike

Кроме того, в рамках фотосессии знаменитость примерила облегающее мини-платье и фигурный кроп-топ с легинсами, дополнив образ сумкой в виде логотипа Nike.

Ранее в феврале американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс показала фигуру в купальнике во время отдыха на яхте. 42-летняя спортсменка предстала перед камерой в полный рост, держа на руках рожденную в августе 2023 года дочь.

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      Карина Черных
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