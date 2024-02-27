Среда обитания
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16:46, 27 февраля 2024Среда обитания

Дачникам посоветовали прогнать мышей с участка одним способом

Дизайнер Коврижных призвала дачников прогонять мышей полынью

Фото: Quentin Burgess / Unsplash

Прогнать мышей с участка дачникам поможет полынь, а также другие травы, сообщила «БелНовостям» ландшафтный дизайнер и ученый-агроном Анастасия Коврижных.

Эксперт призвала не избавляться от этого сорняка, растущего на участке — при его наличии мыши просто не заглянут в огород. Также она рекомендовала рассмотреть варианты посадки декоративных сортов полыни.

Кроме того, в борьбе с грызунами поможет бузина. Это растение эксперт посоветовала высаживать рядом с помещениями, где хранится урожай. Мыши не смогут подойти к нему из-за специфического запаха растения.

Ромашка также хорошо справляется с грызунами, заключила Коврижных. Помимо этого, она помогает справиться с простудой и помогает улучшить состояние нервной системы.

Ранее дачникам посоветовали удобрять розы настоем из банановой кожуры, а пионы — настоем из дрожжей и хлеба.

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      Мария Черкасова
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