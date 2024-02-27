Депутат сравнил популярную российскую авиакомпанию с маршруткой

Депутат из Сургута сравнил авиакомпанию Utair c маршруткой

Сургутский депутат Владимир Болотов пожаловался на популярную российскую авиакомпанию Utair и сравнил ее с маршруткой. Его слова приводит портал Tmn.Sm.News.

Рейс, на котором он собирался лететь из Сургута в Тюмень, задержали на час. Однако задержка настолько расстроила депутата, что он поделился своим негодованием в соцсетях.

«Никто ничего не объявляет, сотрудники аэропорта ничего сказать не могут, чувствую себя в ожидании маршрутки, — посетовал Болотов. — Короче, какой-то беспросветный бардак».

Ранее пассажира с избыточным весом сняли с рейса российской авиакомпании. Непредвиденная ситуация произошла в самолете, летевшем из Барнаула в Москву, во вторник, 27 февраля. Мужчина занял место у аварийного выхода, но не смог пристегнуться из-за полного телосложения.