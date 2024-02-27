Древний наскальный рисунок случайно обнаружили после тушения лесного пожара
В Таиланде в национальном парке случайно обнаружили древний наскальный рисунокСюжетЛесные пожары:
Рейнджеры национального парка в провинциях Кхонкэн и Чайяпхум, Таиланд, случайно нашли наскальный рисунок. Об этом сообщает Bangkok Post.
Работники обнаружили образец наскальной живописи после того, как потушили лесной пожар. Они отдыхали у песчаника, когда заметили странный рисунок.
Рейнджеры сфотографировали находку и сообщили о ней в департамент изящных искусств Министерства культуры Таиланда. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу, чтобы выяснить историю возникновения древнего рисунка и определить его авторов.
Ранее сообщалось, что пара из Великобритании нашла под домом двухсотлетний колодец. Супруги делали капитальный ремонт дома, когда случайно обнаружили под полом отверстие глубиной пять метров.