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12:44, 27 февраля 2024Из жизни

Древний наскальный рисунок случайно обнаружили после тушения лесного пожара

В Таиланде в национальном парке случайно обнаружили древний наскальный рисунок
СюжетЛесные пожары:

Фото: Hin Chang Si Protection Unit

Рейнджеры национального парка в провинциях Кхонкэн и Чайяпхум, Таиланд, случайно нашли наскальный рисунок. Об этом сообщает Bangkok Post.

Работники обнаружили образец наскальной живописи после того, как потушили лесной пожар. Они отдыхали у песчаника, когда заметили странный рисунок.

Рейнджеры сфотографировали находку и сообщили о ней в департамент изящных искусств Министерства культуры Таиланда. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу, чтобы выяснить историю возникновения древнего рисунка и определить его авторов.

Ранее сообщалось, что пара из Великобритании нашла под домом двухсотлетний колодец. Супруги делали капитальный ремонт дома, когда случайно обнаружили под полом отверстие глубиной пять метров.

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      Алиса Удовик
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