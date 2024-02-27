В Дагестане завели дело из-за массовой драки со стрельбой

В Дагестане после драки со стрельбой завели уголовное дело о покушении

В Республике Дагестан возбудили уголовное дело о покушении на двух и более лиц после драки со стрельбой. Об этом во вторник, 27 февраля, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 26 февраля в поселке Временный произошла массовая драка с участием четырех местных жителей, в ходе которой обе стороны взялись за огнестрельное оружие. Все участники получили серьезные ранения. Мужчины выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 27 февраля сообщалось, что в Республике Дагестан в отношении депутата города Дербент завели уголовное дело о самоуправстве.