На замуровавшего в торговом центре жилой дом депутата завели уголовное дело

В отношении построившего вокруг жилого дома ТЦ депутата завели дело

В Республике Дагестан в отношении депутата города Дербент завели уголовное дело о самоуправстве. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, законотворец изначально хотел выкупить дом на четыре квартиры, чтобы построить торговый центр, но не достиг взаимопонимания с одной из собственниц. Тогда он распорядился строить торговый центр вокруг жилого дома.

Ситуация изменилась после того, как о ней стало известно главе республики Сергею Меликову. Он пообещал разобраться с «полным беспределом» депутата.