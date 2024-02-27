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17:38, 27 февраля 2024Силовые структуры

На замуровавшего в торговом центре жилой дом депутата завели уголовное дело

В отношении построившего вокруг жилого дома ТЦ депутата завели дело

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Республике Дагестан в отношении депутата города Дербент завели уголовное дело о самоуправстве. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, законотворец изначально хотел выкупить дом на четыре квартиры, чтобы построить торговый центр, но не достиг взаимопонимания с одной из собственниц. Тогда он распорядился строить торговый центр вокруг жилого дома.

Ситуация изменилась после того, как о ней стало известно главе республики Сергею Меликову. Он пообещал разобраться с «полным беспределом» депутата.

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      Владимир Седов
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