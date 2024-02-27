Глава Дагестана пообещал разобраться с «полным беспределом» депутата из Дербента

В Дагестане проверят действия депутата, замуровавшего жилье женщины внутри ТЦ

В Дагестане проверят действия депутата дербентского парламента, который замуровал квартиру местной жительницы внутри торгового центра. Указание об этом дал глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Парламентарий обнес стенами ТЦ жилье женщины, которая отказалась продать ему свою жилплощадь для постройки на этом месте коммерческой недвижимости.

По словам Меликова, необходимо разобраться, кто «довел эту ситуацию до абсолютного маразма». Действия депутата он охарактеризовал как «полный беспредел» и пообещал разобраться.

Ранее в Липецкой области трехэтажный дом был продан вместе с жильцами. Новый собственник попытался выселить людей по суду, после чего в здании были отключены коммуникации. Все это время люди продолжают жить в доме.