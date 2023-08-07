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18:04, 7 августа 2023Среда обитания

Дом в российском городе продали вместе с жильцами

В Липецкой области трехэтажный дом продали вместе с жильцами

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Дом, на одном из этажей которого живут люди, продали в городе Данков в Липецкой области вместе с жильцами, сообщает «Подъем» со ссылкой на местного депутата Анатолия Емельянова.

Как рассказали прописанные на верхнем этаже ветераны МВД, новый собственник пытался выселить их по суду, но процесс проиграл, после чего в здании были отключены коммуникации. На уровне второго этажа обрезали канализацию, воду и отопление, что создало невыносимые для проживания условия.

По словам депутата, само здание очень ветхое и требует ремонта, но администрация отправляет жильцов к собственнику, из-за чего возникла патовая ситуация, при которой люди могут оказаться на улице. Он пообещал обратиться во все инстанции, в том числе к главе МВД.

Ранее сообщалось, что общежитие обанкротившегося «Опытного завода» выставили в Новосибирске на торги, не расселив жильцов. В здании зарегистрированы по месту жительства 44 человека, организаторы аукциона обещали, что их судьба будет решаться в ходе совместных переговоров с новым собственником.

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    Дмитрий Воронин
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