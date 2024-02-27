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21:01, 27 февраля 2024Экономика

Экс-глава НПО «Космос» умер в Москве

«Ъ»: экс-глава НПО «Космос» Черняков умер в Москве от инсульта

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в Москве от инсульта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов бизнесмена.

Адвокаты заявили, что узнали о смерти Чернякова от его родственников. В минувшие выходные предпринимателю внезапно стало плохо. Мужчину госпитализировали в ЦКБ, где медики диагностировали у него инсульт. Вскоре 64-летний экс-глава «Космоса» скончался в реанимации.

Похороны Чернякова запланированы на среду, 28 февраля. Прощание с бизнесменом пройдет в ЦКБ.

Ранее сообщалось, что бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО «Космос» освободили из-под ареста. Бизнесмена отпустили из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. Черняков обвинялся в мошенничестве на 17 миллиардов рублей.

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      Ольга Лаврикова
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