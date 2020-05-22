Обвиняемого в многомиллиардном хищении российского бизнесмена отпустили из СИЗО

Бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова освободили из-под ареста. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Руслан Коблев.

По его словам, бизнесмена отпустили из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.

Черняков обвиняется в мошенничестве на 17 миллиардов рублей. 22 ноября 2019 года его экстрадировали в Россию из Польши, где он провел в тюрьме два года в ожидании решения вопроса о выдаче родине. По закону после экстрадиции Черняков мог находиться под стражей не более полугода, за этот срок следствие должно было завершиться, ему должны были предъявить обвинение в окончательной редакции и начать ознакомление с материалами дела. Однако следователь не смог попасть к Чернякову, находящемуся в спецблоке СИЗО «Матросская тишина», из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, в условиях режима самоизоляции невозможно ознакомить с делом более тысячи потерпевших, отмечает «Коммерсантъ».

Андрей Черняков обвиняется том, что, получив кредит в Банке Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, направил часть средств на другие проекты, в том числе на строительство Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. В результате кредит не был погашен, а долги НПО перед банком превысили 30 миллиардов рублей. Бизнесмен скрылся в Лондоне, откуда бежал в Германию, а после улетел в Польшу, надеясь попасть на Украину, но был задержан в аэропорту.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru