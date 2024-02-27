Экстрасенс обманула россиянку на 67 миллионов рублей и попала под стражу

В Москве суд арестовал экстрасенса за обман женщины на 67 миллионов рублей

В Москве суд арестовал экстрасенса Любу Амаеву за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина будет под стражей до 16 апреля. Амаева проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемая представлялась ясновидящей, экстрасенсом и целительницей. Она убедила одну из клиенток в том, что на ней есть порча и проклятия, а потом пообещала все это снять. Для этого пострадавшая заплатила Амаевой более 67 миллионов рублей.

Ранее в Москве аферистка под видом снятия порчи со змеями похитила 1,2 миллиона рублей у 76-летней пенсионерки.