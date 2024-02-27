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05:00, 27 февраля 2024Из жизни

Эскортница назвала себя «грязной» и рассказала о своих клиентах

Фото: @rolliibaddii

Эскортница и порномодель Рошель Гуандик рассказала о своих клиентах и призналась, что чувствует себя «грязной». Об этом сообщает Daily Star.

Работница секс-индустрии заявила, что в прошлом ради денег она соглашалась на поступки, которые заставляли ее чувствовать отвращение к себе. Однако Гуандик заявила, что больше не хочет соглашаться на унижающие ее достоинство просьбы клиентов. «Иногда я чувствую себя просто ужасно, но вспоминаю о хороших парнях, которые действительно хорошо ко мне относятся и хорошо мне платят», — призналась она.

Эскортница отметила, что не собирается бросать работу и планирует искать как можно больше достойных клиентов в будущем. Она рассказала, что у многих людей, которые работают в секс-индустрии, были серьезные проблемы в семье. Однако Гуандик заявила, что росла в любящей семье, не считая излишне строгого отца.

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Постоянные запреты со стороны родителей привели к тому, что она начала бунтовать. Гуандик ходила на вечеринки, употребляла наркотики и пила. В результате она оказалась в тюрьме и позже была передана на патронатное воспитание.

Сейчас Гуандик сожалеет о своем поведении в юности и старается загладить вину перед родителями с помощью дорогих подарков. Недавно она купила отцу телевизор с плоским экраном, а матери — новое кресло-качалку, потратив на все 1,4 тысячи долларов (130 тысяч рублей). «Когда я чувствую, что обеспечиваю их, мне хорошо», — признается она.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans из Австралии рассказала о том, как полюбила себя благодаря секс-индустрии. В школе над ней издевались одноклассники.

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      Алиса Удовик
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