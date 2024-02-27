Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:18, 27 февраля 2024Культура

Фильм с Ивлеевой в главной роли убрали из расписания премьер

Фильм «Мальвина» с Ивлеевой в главной роли убрали из расписания премьер

Кадр: фильм «Мальвина»

Фильм под названием «Мальвина», одну из главных ролей в котором исполнила актриса и блогерша Анастасия Ивлеева, убрали из расписания премьер. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кинопоиск. Индустрия» со ссылкой на компанию-прокатчика «Атмосфера кино».

Картина режиссера Даши Чаруши должна была выйти на экраны 28 марта, однако, как отмечает организация, проект выбыл из расписания по неизвестным причинам.

В основе сюжета фильма — история 30-летней героини Васи (ее играет актриса Марина Васильева), жизнь которой идет под откос. На помощь к девушке приходит ее воображаемая подруга из детства — Мальвина, роль которой исполняет Ивлеева. В актерский состав проекта также входит артист Никита Ефремов.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) призвали блогершу не приезжать в регион. По мнению авторов обращения, артистка решила приехать в ДНР, чтобы обелить свою репутацию после «голой вечеринки».

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор». После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и некоторые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты, а также столкнулись с отменой концертов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Запад всерьез обсуждает отправку на Украину своих войск. Приведет ли это к прямому столкновению России и НАТО?

      Раскрыты самые популярные направления для пляжного отдыха в начале весны

      Принц Уильям внезапно пропустил мероприятие на фоне слухов о состоянии жены

      Заработала инвестиционная карта России

      Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

      Великобритания сообщила об отсутствии планов по размещению войск на Украине

      Пара отправилась в круиз по Карибскому морю на яхте и бесследно исчезла

      В сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер фразой «сделано в Китае»

      Российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25

      Синоптик предсказал сроки наступления весенней погоды в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше