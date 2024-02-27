Фильм с Ивлеевой в главной роли убрали из расписания премьер

Фильм «Мальвина» с Ивлеевой в главной роли убрали из расписания премьер

Фильм под названием «Мальвина», одну из главных ролей в котором исполнила актриса и блогерша Анастасия Ивлеева, убрали из расписания премьер. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кинопоиск. Индустрия» со ссылкой на компанию-прокатчика «Атмосфера кино».

Картина режиссера Даши Чаруши должна была выйти на экраны 28 марта, однако, как отмечает организация, проект выбыл из расписания по неизвестным причинам.

В основе сюжета фильма — история 30-летней героини Васи (ее играет актриса Марина Васильева), жизнь которой идет под откос. На помощь к девушке приходит ее воображаемая подруга из детства — Мальвина, роль которой исполняет Ивлеева. В актерский состав проекта также входит артист Никита Ефремов.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) призвали блогершу не приезжать в регион. По мнению авторов обращения, артистка решила приехать в ДНР, чтобы обелить свою репутацию после «голой вечеринки».

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор». После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и некоторые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты, а также столкнулись с отменой концертов.