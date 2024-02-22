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15:35, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

В ДНР отреагировали на новости о возможном визите Ивлеевой

В ДНР призвали блогершу Ивлееву не приезжать в регион

Кадр: Telegram-канал Mash на Донбассе

В Донецкой народной республике (ДНР) отреагировали на новости о возможном визите в регион блогерши Анастасии Ивлеевой. Обращение общественности, возмущенной этим сообщением, опубликовал «Mash на Донбассе» в Telegram.

«Госпожа Ивлеева, от имени всех собравшихся мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение Донецкой народной республики», — отметили в ролике. По мнению авторов обращения, ведущая решила приехать в ДНР, чтобы обелить свою репутацию после «голой вечеринки», проходившей в московском ночном клубе в конце декабря 2023 года.

«У вас было десять лет для того, чтобы совершить такой визит. (...) Донецкая народная республика — это не прачечная», — заключили они.

О том, что Ивлеева может посетить республику, написал в своем Telegram-канале замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, а также некоторые СМИ. Отмечалось, что блогерша была готова посетить регион 22 февраля.

Ранее ДНР посетил другой участник «голой вечеринки» — певец Филипп Киркоров. Он побывал в городской больнице №2 в Горловке и исполнил два своих хита — песни «Снег» и «Жестокая любовь».

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в конце декабря 2023 года в московском ночном клубе «Мутабор». После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и некоторые участники мероприятия потеряли рекламные и телевизионные контракты, а также столкнулись с отменой их концертов.

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      Мария Большакова
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