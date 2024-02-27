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06:01, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Парень раскрыл родителям своей девушки правду о ней и столкнулся с критикой

Фото: Imam Fadly / Unsplash

Парень рассказал на Reddit, как раскрыл родителям своей бывшей девушки правду об отношениях с ней, из-за чего у нее возникли серьезные проблемы. В комментариях многие пользователи раскритиковали молодого человека.

«Мне 19 лет, в прошлом году я начал встречаться с девушкой из своего колледжа, ей 20. Она приехала учиться в США из Ирана, но вся ее семья осталась там», — поделился парень.

По словам молодого человека, он общался с семьей девушки по видеозвонкам, но хотя ее родители показались ему очень консервативными, они спокойно отнеслись к их отношениям. Вместе с тем рассказчик указал, что они с девушкой солгали ее отцу и матери, убедив их, что не занимаются сексом.

Автор поста заверил, что у них с бывшей партнершей были прекрасные отношения, пока в какой-то момент она не призналась, что изменила ему. «Это попросту уничтожило меня, в итоге я две недели пролежал в психиатрической больнице», — признался парень. Он добавил, что бросил девушку, несмотря на ее мольбы дать ей еще один шанс.

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Однажды после расставания родители бывшей возлюбленной позвонили молодому человеку, так как не могли с ней связаться. Тогда он рассказал правду об интимных отношениях с девушкой, а также о ее измене. «После этого они перестали платить за ее обучение, и все идет к тому, что ей придется отчислиться в этом семестре. Похоже, что она потеряет свою студенческую визу и ей придется вернуться в Иран», — пояснил рассказчик.

Некоторые общие друзья раскритиковали парня, заявив, что он разрушил бывшей возлюбленной жизнь. Они отметили, что на родине она может стать жертвой так называемого убийства чести. Вместе с тем друзья молодого человека встали на его сторону. «Не думаю, что я обязан защищать ее от последствий ее же собственных поступков, но, может быть, я ошибаюсь?» — написал автор.

«Ты поступил как сволочь. Ты спокойно врал ее родителям, когда это было тебе выгодно, так что мог просто сказать им, что вы расстались. Но ты хотел отомстить и подверг ее жизнь риску ради этого», «Не нужно было вовлекать в это ее семью», — раскритиковали парня пользователи Reddit. Однако некоторые комментаторы вступились за него. «Она сама подвергла себя этому риску. Она знала, откуда она родом, и все же поступила так», — заявил один из пользователей.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что изучил страницу жены на этом портале и узнал о ней неприятный факт. Большинство комментаторов посоветовали ему задуматься о разводе.

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      Олег Давыдов
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