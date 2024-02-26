Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:05, 26 февраля 2024Интернет и СМИ

Мужчина изучил страницу жены в соцсети и узнал о ней неприятный факт

Фото: Eddy Billard / Unsplash

Мужчина рассказал на Reddit, что изучил страницу жены в этой соцсети и узнал о ней неприятный факт. В комментариях многие пользователи посоветовали ему развестись.

«Около двух месяцев назад я обнаружил, что моя жена часто сидит на Reddit. Она сидела на сайте допоздна, уже после того, как я уходил спать», — отметил автор поста. По словам мужчины, он сумел узнать ник супруги и взглянуть на ее комментарии.

Оказалось, что жена часто делилась на сайте подробностями их личной жизни и рассказывала о своих сексуальных предпочтениях. «Там было и то, о чем я даже не знал (например, о ее желании заняться сексом втроем). Читая комментарии, я также узнал, что до того как мы заключили помолвку, она переспала с другим мужчиной», — раскрыл мужчина. Осознание того, что супруга изменила ему в прошлом, сильно расстроило его, заявил автор.

Однако спустя некоторое время мужчина сделал еще одно неприятное открытие о жене. Он отметил, что вернулся домой раньше обычного и услышал, как супруга разговаривает сама с собой. «Я был в полном замешательстве от услышанного и в итоге завел с ней разговор на эту тему. Она призналась, что отправила свое обнаженное фото незнакомому женатому мужчине», — продолжил рассказчик.

Материалы по теме:
Порно с пожилыми людьми становится все популярнее во всем мире. С чем это связано?
Порно с пожилыми людьми становится все популярнее во всем мире. С чем это связано?
4 февраля 2024
«Оно разрушило мою жизнь» Тысячи недавних фанатов порно отказываются от него. Что ими движет?
«Оно разрушило мою жизнь»Тысячи недавних фанатов порно отказываются от него. Что ими движет?
17 февраля 2024

Супруга мужчины извинилась перед ним за свои поступки, и автор поста решил простить ее за старую измену. Однако недавняя ситуация с отправкой интимного фото незнакомцу сильно беспокоит его. Поэтому рассказчик попросил совета у пользователей портала.

«Не удивляюсь, если окажется, что она не раз изменяла тебе и после свадьбы. Кажется, единственное решение здесь — это развод», «Очевидно, что ты теперь не можешь ей доверять», «Уйди от нее и найди себе кого-то, кто будет тебя ценить», — порекомендовали автору поста комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что случайно застала бойфренда без штанов и неприятно удивилась. Выяснилось, что парень общался с другой женщиной через веб-камеру, при этом мастурбируя.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня». Зеленский — о разговоре с Путиным, увольнении Залужного и потерях ВСУ

      Сразу две женщины обвинили Депардье в домогательствах

      В Белоруссии подвели итоги выборов

      Мужчина изучил страницу жены в соцсети и узнал о ней неприятный факт

      Венгерская оппозиция вышла на митинг с требованием прямых выборов президента

      В Германии рассказали об отчаянных попытках помочь ВСУ

      В России разработали комплексную систему защиты от беспилотников

      Опытный российский путешественник назвал лучший город для жизни

      70-летняя женщина пожаловалась на необычную интимную проблему

      Умер звезда «Капитана Марвел»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше