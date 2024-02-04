Порно с пожилыми людьми становится все популярнее во всем мире. С чем это связано?

В Японии процветает «серебряное порно» — так называют фильмы для взрослых, в которых снимаются пожилые актеры и актрисы, причем некоторые из них приходят в секс-индустрию на девятом десятке лет. Как считает британское издание The Guardian, количество поклонников этого жанра растет из-за общего старения населения и разрыва между числом пожилых и молодых жителей страны.

«Пожилые люди стесняются об этом говорить»

Жительница Японии Эми Тода начала сниматься в порно, когда ей было около 60 лет. К тому времени она успела развестись с мужем, вырастить двоих детей, поработать продавцом в супермаркете и гробовщицей. Устав от всего, Тода решила круто изменить свою жизнь.

Я хотела заработать немного денег, поэтому отправила анкету в агентство по трудоустройству Эми Тода порноактриса

Однако вместо стандартных предложений о работе Эми поступил звонок от продюсера порностудии, который пригласил ее сниматься сразу в трех порнографических фильмах. Сначала она отказалась, но уже со второго раза передумала. «У продюсеров была моя фотография, и они решили, что моя внешность подходит для порно», — объяснила она.

Фото: Toru Hanai / Reuters

Тода предпочитает сниматься в порнофильмах с молодыми актерами. «Я считаю, что людям нравится смотреть на секс с молодыми парнями, потому что это то, чего нельзя увидеть в реальной жизни», — отмечала она. По мнению японки, «серебряное порно» пользуется спросом еще и из‑за того, что это одна из немногих сфер, где пожилые люди оказываются в центре внимания.

Все получают удовольствие от секса, но пожилые люди стесняются об этом говорить. Существует поверье, что по достижении определенного возраста женщины теряют интерес к сексу, но это не так. Думаю, я помогла бросить вызов этому заблуждению Эми Тода порноактриса

Дочери Эми Тода приняли необычный поворот в карьере матери, а вот друзьям она предпочитает не рассказывать о своей работе. Порноактриса уверяет, что съемки помогают ей сохранять жизненный тонус, оставаться здоровой и поддерживать себя в хорошей форме. Она ежедневно занимается йогой, подолгу гуляет и в ближайшее время не собирается уходить на покой: «Я буду продолжать сниматься до тех пор, пока есть фильмы, которые мне подходят».

Эми Тода — одна из многих порноактрис популярного в Японии жанра «серебряное порно», причем далеко не самая пожилая. Например, звезда жанра 88-летняя Юко Огасавара пришла в индустрию еще позже — в 81 год. Овдовевшая за 30 лет до этого и не встречавшаяся с тех пор с мужчинами, она была рада такому повороту судьбы. Юко Огасавара уверена, что именно работа с людьми, которые намного моложе нее, заставляет ее чувствовать себя моложе и оставаться здоровой.

В «серебряном порно» снимаются не только пожилые женщины, но и пожилые мужчины. Один из самых популярных представителей жанра — актер Сигео Токуда, снявшийся более чем в 350 фильмах для взрослых. Как и Эми Тода, Токуда начал свою карьеру, когда ему было почти 60 лет.

«Аудитория успела повзрослеть»

В последние годы популярность «серебряного порно» в Японии набирает обороты. Сегодня фильмы с пожилыми актерами составляют примерно 20 процентов всех фильмов для взрослых, которые производят в стране.

Такума Кавабе, продюсер порностудии Ruby, которая специализируется на роликах с участием зрелых актеров, связывает популярность этого жанра с тем, что население страны стареет. В сентябре 2023 года Bloomberg со ссылкой на отчет правительства Японии сообщил, что люди старше 80 лет впервые составили более 10 процентов населения страны.

Низкий уровень рождаемости и высокая продолжительность жизни сделали Японию старейшей страной мира. Доля людей старше 65 лет в 2022 году там достигла рекордных 29,1 процента

Рекорды бьет и количество 18-летних жителей Японии: оно находится на рекордно низком уровне и составляет менее одного процента. Ожидается, что численность населения страны, которая сегодня упала до 124,4 миллиона человек, к 2045 году составит менее 109 миллионов.

Порно с пожилыми смотрят по всему миру

Об интересе публики к порнофильмам с участием актеров старшего поколения также говорит и топ трендов Pornhub. За 2023 год у пользователей порносайта заметно вырос интерес к роликам, в которых снимаются пожилые люди: популярность запроса «горячие бабушки» увеличилась по сравнению с прошлым годом на 168 процентов. Любители порно чаще искали видео со зрелыми людьми, а категория «милфы» («горячие мамочки») стала пятой в топе самых просматриваемых.

Старейший порноактер Японии Тигео Токуда за работой Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Секс-просветительница Татьяна Дмитриева, соосновательница компании Kinky, агентства Sexprosvet 18+, проекта Askesa Me, также связывает интерес аудитории к фильмам с пожилыми артистами с тем, что население планеты стареет. «В 1980 году доля пожилых людей составляла менее 6 процентов от общей численности населения мира, а к 2050 году, по прогнозам ООН, этот показатель превысит 16 процентов», — пояснила она.

Это касается в том числе и пользователей Pornhub: с того момента, как он запустился в 2007 году, большая часть аудитории успела повзрослеть и теперь интересуется своими ровесниками Татьяна Дмитриева секс-просветительница, соосновательница Kinky Company, агентства Sexprosvet 18+, проекта Askesa Me

Продюсер порностудии Ruby Такума Кавабе, говоря о феномене «серебряного порно», отмечал, что женщины «продолжают стремиться к красоте и исследовать свою сексуальность, даже когда становятся старше», а также «имеют гораздо более острое чувство красоты и желание секса» в сравнении с предыдущими поколениями.

Закон в порноиндустрии

Снимать в порно в Японии можно совершенно легально. Там даже существует специальный закон, который позволяет порноактрисам по любой причине и без уплаты штрафа расторгнуть контракт в течение года после выхода роликов. В этом случае фильмы с их участием должны быть удалены.

Закон был принят после того, как правительство обратило внимание на жалобы женщин, которые говорили, что их принуждали к съемкам в фильмах для взрослых.

Опрос показал, что около четверти женщин в возрасте от 20 до 30 лет получали предложения поработать моделью. Примерно 13 процентам тех, кто согласился, предлагали съемки сексуального характера, о которых изначально с ними не договаривались. Сколько пожилых японок оказывались в такой ситуации, не уточнялось.