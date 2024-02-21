Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Женщина застала возлюбленного без штанов и получила неожиданное объяснение

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Own-Marketing-7118 рассказала историю о том, как она случайно застала возлюбленного без штанов и неприятно удивилась. По словам женщины, она получила от избранника неожиданное объяснение.

Авторша поста рассказала, что утром не обнаружила в постели бойфренда, хотя они всегда просыпаются вместе. Она пошла в комнату с компьютерами, в которой возлюбленный накануне играл с другом в онлайн-игры. Зайдя туда, женщина застала его спящим на стуле. При этом мужчина сидел со спущенными штанами и трусами, а рядом лежал кошелек с вытащенной из него кредитной картой. Героиня истории предположила, что ее избранник пользовался секс-услугами.

Позднее мужчина признался, что общался с другой женщиной через веб-камеру, при этом мастурбируя. Он также показал возлюбленной анкету на сайте секс-услуг, которую он создал накануне вечером, и заверил ее, что раньше не занимался подобным. Пользовательница заявила, что расценила этот поступок как измену. «Я чувствую себя глупо. Я чувствую себя немного униженной. Я сказала ему, что это измена, но он так не думает», — высказалась она.

Материалы по теме:
Порно с пожилыми людьми становится все популярнее во всем мире. С чем это связано?
Порно с пожилыми людьми становится все популярнее во всем мире. С чем это связано?
4 февраля 2024
«Оно разрушило мою жизнь» Тысячи недавних фанатов порно отказываются от него. Что ими движет?
«Оно разрушило мою жизнь»Тысячи недавних фанатов порно отказываются от него. Что ими движет?
17 февраля 2024

Женщина также отметила, что последние два года их пара столкнулась с интимными проблемами. По ее словам, они не могли регулярно заниматься сексом, что очень ее расстраивало. Героиня призналась, что на фоне этого увиденное заставило ее задуматься о расставании с возлюбленным.

В комментариях пользователи поддержали рассказчицу. Они подчеркнули, что ее бойфренду стоило решать проблему с сексом в паре, а не искать удовлетворения с помощью эротических услуг. «Ничего не поменяется. Он потерял к вам сексуальный интерес», — констатировал один из них.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как ее возлюбленный скрыл деталь об их отношениях и разрушил их. Комментаторы осудили пару, назвав поведение обоих незрелым.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Польские фермеры призвали Путина навести «порядок с Украиной и Брюсселем». Чем обернется блокада на границе?

      США в 2024 году обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16

      Женщина застала возлюбленного без штанов и получила неожиданное объяснение

      Три человека пострадали при обстреле больницы в секторе Газа

      МИД России предупредил о разногласиях в повестке G20 из-за Запада

      Снятую в откровенном топе наркоторговку захотели забрать домой незнакомцы

      Россиянка побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на недоверие к туристам

      В визите Лаврова в Венесуэлу усмотрели сигнал Западу

      Попросившего Путина «разобраться с Украиной» польского фермера задержали

      В Литве задержали подозреваемых в работе на спецслужбы России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше