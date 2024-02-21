Женщина застала возлюбленного без штанов и получила неожиданное объяснение

Пользовательница Reddit с ником Own-Marketing-7118 рассказала историю о том, как она случайно застала возлюбленного без штанов и неприятно удивилась. По словам женщины, она получила от избранника неожиданное объяснение.

Авторша поста рассказала, что утром не обнаружила в постели бойфренда, хотя они всегда просыпаются вместе. Она пошла в комнату с компьютерами, в которой возлюбленный накануне играл с другом в онлайн-игры. Зайдя туда, женщина застала его спящим на стуле. При этом мужчина сидел со спущенными штанами и трусами, а рядом лежал кошелек с вытащенной из него кредитной картой. Героиня истории предположила, что ее избранник пользовался секс-услугами.

Позднее мужчина признался, что общался с другой женщиной через веб-камеру, при этом мастурбируя. Он также показал возлюбленной анкету на сайте секс-услуг, которую он создал накануне вечером, и заверил ее, что раньше не занимался подобным. Пользовательница заявила, что расценила этот поступок как измену. «Я чувствую себя глупо. Я чувствую себя немного униженной. Я сказала ему, что это измена, но он так не думает», — высказалась она.

Женщина также отметила, что последние два года их пара столкнулась с интимными проблемами. По ее словам, они не могли регулярно заниматься сексом, что очень ее расстраивало. Героиня призналась, что на фоне этого увиденное заставило ее задуматься о расставании с возлюбленным.

В комментариях пользователи поддержали рассказчицу. Они подчеркнули, что ее бойфренду стоило решать проблему с сексом в паре, а не искать удовлетворения с помощью эротических услуг. «Ничего не поменяется. Он потерял к вам сексуальный интерес», — констатировал один из них.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как ее возлюбленный скрыл деталь об их отношениях и разрушил их. Комментаторы осудили пару, назвав поведение обоих незрелым.