ФСБ предотвратила теракт с использованием отравляющего вещества в Запорожье

В Запорожской области ФСБ предотвратила теракт с боевым отравляющим веществом

В Запорожской области ФСБ предотвратила теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным источника, силовики задержали троих граждан Украины. Изъятые у них препараты разрабатывались в США, они применяются для создания химического оружия массового поражения. Возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Алтае мужчина хотел маскировать бомбу грибами для взрыва в День города.