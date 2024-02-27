ФСБ задержала россиянина за незаконную добычу золота

В Забайкалье ФСБ задержала мужчину, незаконно добывшего золото на 3 млн рублей

В Забайкалье мужчина незаконно добыл золото на три миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, россиянин с техникой на протяжении долгого времени извлекал драгоценный металл, хотя у него не было разрешения. Золото он продавал жителям соседних регионов.

Однако во время продажи его задержали силовики. В машине задержанного нашли россыпное природное золото на три миллиона рублей. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что троих мужчин, попытавшихся украсть золотодобывающее оборудование с предприятия, задержали в Магаданской области.

