Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:57, 27 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за незаконную добычу золота

В Забайкалье ФСБ задержала мужчину, незаконно добывшего золото на 3 млн рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru Global Look Press

В Забайкалье мужчина незаконно добыл золото на три миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, россиянин с техникой на протяжении долгого времени извлекал драгоценный металл, хотя у него не было разрешения. Золото он продавал жителям соседних регионов.

Однако во время продажи его задержали силовики. В машине задержанного нашли россыпное природное золото на три миллиона рублей. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что троих мужчин, попытавшихся украсть золотодобывающее оборудование с предприятия, задержали в Магаданской области.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил о создании новой коалиции по поставкам оружия Украине. Киеву хотят дать дальнобойные ракеты и бомбы

      Nordwind захотела запустить прямые рейсы в африканскую страны

      ФСБ задержала россиянина за незаконную добычу золота

      Фитнес-тренер рассказала об особенностях тренировок после работы

      Россиянка побывала на Бали и описала поездку словами «попали в какое-то гетто»

      Qiwi оценили перспективы сделки по продаже Киви Банка после отзыва лицензии

      В Госдуме захотели ввести штрафы за ущемление кормящих грудью матерей

      Россиянин показал в СИЗО тату с символикой АУЕ и попал под суд

      Полянский назвал бредом слова постпреда Израиля в отношении России

      Охлобыстин высказался о возможном ремейке «Интернов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше