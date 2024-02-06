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08:57, 6 февраля 2024Силовые структуры

Трое россиян попытались похитить золотодобывающее оборудование

Под Магаданом задержали мужчин, пытавшихся украсть золотодобывающее оборудование

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Троих мужчин, попытавшихся украсть золотодобывающее оборудование с предприятия, задержали в Магаданской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, фигуранты сорвали входной замок, проникли в здание, сложили в мешки плавильное оборудование, весы, сито и другие приспособления для производства золота. Охранник заметил воров при обходе территории. Тогда они бросили мешки и сбежали.

Вскоре правоохранители установили личности неизвестных. Выяснилось, что задержанные знакомы с процессами производства золота. Они планировали самостоятельно использовать похищенное имущество. Кроме того, если бы охранник не пришел, россияне бы украли уже переработанный грунт, чтобы попытаться добыть из него частицы драгоценного металла.

Возбуждено дело по статье о покушении на кражу.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержали 28-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в карманных кражах.

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      Екатерина Кашурникова
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