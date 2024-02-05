Иностранца задержали за карманные кражи в центре российского города

В Петербурге задержали иностранца за карманные кражи

В Петербурге задержали 28-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в карманных кражах. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, мужчина высматривал среди прохожих в центре города собственников IPhone, а затем аккуратно вытаскивал их из карманов. Известно уже о двоих потерпевших. 48-летняя жительница Купчино рассказала, что в январе около дома № 6 на Пушкинской улице у нее украли IPhone 14. Еще одна 26-летняя пострадавшая заявила, что лишилась IPhone 13 в канун Нового года: около дома № 19 в Кузнечном переулке неизвестный вытащил его из кармана ее куртки.

По факту произошедшего были возбуждены дела по статье 158 («Кража») УК РФ. Отмечается, что после задержания выяснилось, что иностранец находится в России нелегально. Полицейским предстоит выяснить, причастен ли он к другим кражам.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге вор вынес из магазина 26 упаковок сыра и банку красной икры.