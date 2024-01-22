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19:56, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянин вынес из магазина 26 упаковок сыра и банку икры

Росгвардия: вор украл из магазина в Петербурге 26 упаковок сыра и банку икры

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге вор вынес из магазина 26 упаковок сыра и банку красной икры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

Кража была совершена утром 21 января. Сотрудники гипермаркета на Богатырском проспекте заметили мужчину, который украл продукты питания, и нажали на тревожную кнопку.

Прибывший наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции. Задержанным оказался 36-летний безработный. Он уже был ранее судим за совершение преступлений.

У него изъяли краденую икру и пять килограммов сыра. В отношении него возбуждено уголовное дело.

20 января сообщалось, что вагон с компьютерной техникой для космодрома «Восточный» обокрали по пути следования. Неизвестные похитили системные блоки, мониторы и прочие компьютерные принадлежности после того, как вагон отправился из Омска 16 декабря. Груз приехал на космодром под новогодние праздники, поэтому до начала января просто стоял на путях, ожидая разгрузки. Когда сотрудники «Восточного» начали проверять прибывшую технику, то не досчитались товаров на сумму более 250 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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