Вагон с компьютерами для космодрома «Восточный» обокрали по пути следования

Неизвестные украли технику на 250 тыс руб из вагона для космодрома «Восточный»

Вагон с компьютерной техникой для космодрома «Восточный» обокрали по пути следования. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вагон с системными блоками, мониторами и прочими компьютерными принадлежностями отправили из Омска 16 декабря. Груз приехал на космодром под новогодние праздники, поэтому до начала января просто стоял на путях, ожидая разгрузки. Когда сотрудники «Восточного» начали проверять прибывшую технику, то не досчитались товаров на сумму более 250 тысяч рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у летевшей в Москву актрисы из Таиланда украли личные вещи на сотни тысяч рублей.