Павел Деревянко оценил скандальные высказывания Кологривого

Российский актер Павел Деревянко назвал Кологривого категоричным

Российский актер Павел Деревянко оценил скандальные высказывания звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Своим мнением он поделился с «Вокруг ТВ».

Деревянко назвал Кологривого категоричным в суждениях, но предположил, что это изменится с возрастом. «Но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», — отметил он.

Артист отметил, что его популярность росла медленнее, чем у Кологривого. Деревянко также заявил, что от «звездной» болезни помогают большие потрясения, когда «с глаз спадает пелена».

Актер признался, что его впечатлил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». «Успех сериала — это, безусловно, заслуга режиссера, я восхищаюсь тем, как Жора Крыжовников его сделал», — заключил Деревянко.

Ранее 16-летний исполнитель роли Ералаша в сериале Ярослав Могильников рассказал о реакции коллег на критику от Кологривого.