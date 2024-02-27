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17:09, 27 февраля 2024Культура

Павел Деревянко оценил скандальные высказывания Кологривого

Российский актер Павел Деревянко назвал Кологривого категоричным

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российский актер Павел Деревянко оценил скандальные высказывания звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Своим мнением он поделился с «Вокруг ТВ».

Деревянко назвал Кологривого категоричным в суждениях, но предположил, что это изменится с возрастом. «Но опять же, по молодости, хотя сам я таким не был», — отметил он.

Артист отметил, что его популярность росла медленнее, чем у Кологривого. Деревянко также заявил, что от «звездной» болезни помогают большие потрясения, когда «с глаз спадает пелена».

Актер признался, что его впечатлил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». «Успех сериала — это, безусловно, заслуга режиссера, я восхищаюсь тем, как Жора Крыжовников его сделал», — заключил Деревянко.

Ранее 16-летний исполнитель роли Ералаша в сериале Ярослав Могильников рассказал о реакции коллег на критику от Кологривого.

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      Мария Рюрикова
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