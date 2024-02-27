Созданы человеческие мини-сердца

Nature Communications: созданы мини-сердца, схожие с сердцем эмбриона

Ученые Университета штата Мичиган создали человеческие мини-сердца для исследования развития сердца человека и врожденных пороков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Органоиды разработаны с использованием донорских плюрипотентных стволовых клеток взрослых с имитацией некоторых аспектов внутриутробной беременности. Мини-сердца, полученные с использованием этой стратегии индукции развития, удивительно схожи с сердцами человеческого эмбриона соответствующего возраста.

Также было показано, что органоиды демонстрируют некоторые особенности сердечного развития, обнаруженные в примитивном сердце после стадии сердечной трубки.

Эта система подходит для моделирования заболеваний, а также исследования действия препаратов, назначаемых для беременных женщин и в случае врожденных пороков сердца. По словам авторов, результаты представляют собой значительный технический прогресс в разработке искусственного сердца и предоставляют мощный инструмент для моделирования сердечных заболеваний.