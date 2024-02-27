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12:18, 27 февраля 2024Наука и техника

Созданы человеческие мини-сердца

Nature Communications: созданы мини-сердца, схожие с сердцем эмбриона

Фото: Unsplash

Ученые Университета штата Мичиган создали человеческие мини-сердца для исследования развития сердца человека и врожденных пороков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Органоиды разработаны с использованием донорских плюрипотентных стволовых клеток взрослых с имитацией некоторых аспектов внутриутробной беременности. Мини-сердца, полученные с использованием этой стратегии индукции развития, удивительно схожи с сердцами человеческого эмбриона соответствующего возраста.

Также было показано, что органоиды демонстрируют некоторые особенности сердечного развития, обнаруженные в примитивном сердце после стадии сердечной трубки.

Эта система подходит для моделирования заболеваний, а также исследования действия препаратов, назначаемых для беременных женщин и в случае врожденных пороков сердца. По словам авторов, результаты представляют собой значительный технический прогресс в разработке искусственного сердца и предоставляют мощный инструмент для моделирования сердечных заболеваний.

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      Александр Еникеев
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