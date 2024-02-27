Открыт мощнейший взрыв черной дыры

MNRAS: обнаружены доказательства мощнейшего взрыва черной дыры

Астрономы обнаружили доказательство одного из мощнейших взрывов черной дыры из когда-либо зарегистрированных. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Черная дыра была найдена в системе SDSS J1531+3414 (SDSS J1531), которая расположена на расстоянии 3,8 миллиарда световых лет от Земли. Наблюдения были проведены с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra и радиотелескопа Low Frequency Array (LOFAR).

SDSS J1531 представляет собой массивное скопление галактик, содержащее сотни отдельных галактик и огромные скопления горячего газа и темной материи. В центре две крупнейшие галактики SDSS J1531, сталкивающиеся друг с другом, окружены 19 большими группами звезд, расположенными в форме буквы S.

Результаты исследования предоставили доказательства древнего мощного взрыва, произошедшего 200 миллионов лет назад (до того, как скопление испустило свет, достигший Земли в настоящее время). Черная дыра извергла струю, которая двигалась в пространстве и отталкивала окружающий горячий газ от черной дыры, создавая гигантскую полость. Доказательством существования полости служат лепестки яркого рентгеновского излучения, которые образуют ее край.

Часть горячего газа, вытолкнутого черной дырой, в конечном итоге остыла, образовав холодный и теплый газ. Предполагается, что приливные эффекты двух сливающихся галактик сжали газ по искривленным траекториям, что привело к формированию звездных скоплений в виде буквы S.

