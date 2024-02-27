Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 27 февраля 2024Наука и техника

Открыт мощнейший взрыв черной дыры

MNRAS: обнаружены доказательства мощнейшего взрыва черной дыры

Изображение: arXiv (2023) / phys.org

Астрономы обнаружили доказательство одного из мощнейших взрывов черной дыры из когда-либо зарегистрированных. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Черная дыра была найдена в системе SDSS J1531+3414 (SDSS J1531), которая расположена на расстоянии 3,8 миллиарда световых лет от Земли. Наблюдения были проведены с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Chandra и радиотелескопа Low Frequency Array (LOFAR).

SDSS J1531 представляет собой массивное скопление галактик, содержащее сотни отдельных галактик и огромные скопления горячего газа и темной материи. В центре две крупнейшие галактики SDSS J1531, сталкивающиеся друг с другом, окружены 19 большими группами звезд, расположенными в форме буквы S.

Результаты исследования предоставили доказательства древнего мощного взрыва, произошедшего 200 миллионов лет назад (до того, как скопление испустило свет, достигший Земли в настоящее время). Черная дыра извергла струю, которая двигалась в пространстве и отталкивала окружающий горячий газ от черной дыры, создавая гигантскую полость. Доказательством существования полости служат лепестки яркого рентгеновского излучения, которые образуют ее край.

Часть горячего газа, вытолкнутого черной дырой, в конечном итоге остыла, образовав холодный и теплый газ. Предполагается, что приливные эффекты двух сливающихся галактик сжали газ по искривленным траекториям, что привело к формированию звездных скоплений в виде буквы S.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Испании знали о прибытии российского летчика-перебежчика с первого дня. Они озвучили новую версию его убийства

      Премьер Словакии разочаровался встречей по Украине в Париже

      43-летний петербуржец попал в больницу с раной в интимном месте

      Звезда «Слова пацана» показал элитную квартиру в центре Москвы

      Турция заявила о давлении США из-за торговли с Россией

      Россиянки покусали полицейского за требование выключить музыку

      Блогерша дала действенные советы для удачного шопинга

      Трое юношей избили россиянина в метро за замечание

      Россиянина с избыточным весом сняли с рейса за невозможность пристегнуться

      На Украине рассказали о критической ситуации на польской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше