Иностранцы назвали проводниц в российском поезде «большими и страшными»

Жители Новой Зеландии побывали в России и рассказали, чем их впечатлила страна. Своим мнением они поделились с российским блогером, который приводит их слова на личной странице в «Дзен».

«Настоящим открытием для новозеландцев стали поезда», — написал автор. По его словам, на родине иностранцев этот вид транспорта используют в основном в туристических целях, поскольку у всех жителей есть автомобили. «Особенно им понравились ночные поезда, предоставляющие полноценный сон посреди путешествия», — отметил россиянин.

И хотя атмосфера поездов туристам понравилась, местные проводницы произвели на них не лучшее впечатление. Иностранцы назвали их «большими и страшными женщинами». «Особенно когда они очень сильно стучали в дверь нашего купе в четыре часа утра и что-то орали, но мы ничего не понимали, так как с нами говорили только по-русски», — пожаловался новозеландец.

Этот же тревел-блогер написал, что лучшим городом для жизни, по его мнению, является столица Новой Зеландии — Веллингтон. Он отметил, что там не нужно думать об отпуске, поскольку до пляжа несколько минут езды.