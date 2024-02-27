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09:04, 27 февраля 2024Путешествия

Иностранцы назвали проводниц в российском поезде «большими и страшными»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жители Новой Зеландии побывали в России и рассказали, чем их впечатлила страна. Своим мнением они поделились с российским блогером, который приводит их слова на личной странице в «Дзен».

«Настоящим открытием для новозеландцев стали поезда», — написал автор. По его словам, на родине иностранцев этот вид транспорта используют в основном в туристических целях, поскольку у всех жителей есть автомобили. «Особенно им понравились ночные поезда, предоставляющие полноценный сон посреди путешествия», — отметил россиянин.

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И хотя атмосфера поездов туристам понравилась, местные проводницы произвели на них не лучшее впечатление. Иностранцы назвали их «большими и страшными женщинами». «Особенно когда они очень сильно стучали в дверь нашего купе в четыре часа утра и что-то орали, но мы ничего не понимали, так как с нами говорили только по-русски», — пожаловался новозеландец.

Этот же тревел-блогер написал, что лучшим городом для жизни, по его мнению, является столица Новой Зеландии — Веллингтон. Он отметил, что там не нужно думать об отпуске, поскольку до пляжа несколько минут езды.

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      Мария Борисова
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