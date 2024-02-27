Ирина Шейк снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного дома.

На черно-белом фото 38-летняя манекенщица предстала в платье-сетке с широким поясом на талии. При этом видно, что под изделием присутствует комплект прозрачного нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с аппликациями и трусов с высокой посадкой. Кроме того, на знаменитости надеты капроновые колготки и туфли на шпильке.

Фото: @luigiandiango / @dolcegabbana

Поклонники оценили данную съемку в комментариях под постом. «Как всегда выглядит сногсшибательно», «Это абсолютное совершенство», «Самая красивая женщина», «Потрясающе!», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк прошлась по подиуму в откровенном наряде без штанов. Тогда модель приняла участие в показе Ferrari, который состоялся в рамках Недели моды в Милане.