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11:23, 27 февраля 2024Ценности

Ирина Шейк прошлась по подиуму без штанов

Фото: Victor Virgile / Gamma-Rapho / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк прошлась по подиуму в откровенном наряде без штанов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

38-летняя знаменитость приняла участие в показе Ferrari, состоявшемся в рамках Недели моды в Милане. Звезда вышла на публику в черном облегающем боди и длинном сером оверсайз-плаще. При этом манекенщица продемонстрировала оголенные ноги.

Фото: Victor Virgile / Gamma-Rapho / Getty Images

Кроме того, Шейк примерила туфли на высоких каблуках, а в качестве аксессуаров стилисты подобрали ей большую черную сумку. Вдобавок модели завязали волосы в низкий хвост и сделали макияж с бордовой помадой.

Ранее в феврале Ирина Шейк снялась в рекламе с голой грудью. На размещенных черно-белых снимках знаменитость предстала перед камерой в объятьях манекенщика, приспустив с его бедер джинсы.

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      Екатерина Ештокина
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