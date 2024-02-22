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19:16, 22 февраля 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в рекламе с голой грудью

Фото: Riccardo TisciI / @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламе новой коллекции одежды французского модного дома Givenchy. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте итальянского дизайнера Риккардо Тиши (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных черно-белых снимках 38-летняя знаменитость предстала перед камерой в объятьях манекенщика, приспустив с его бедер джинсы. При этом сама Шейк позировала с голой грудью.

Поклонники оценили данную фотосессию в комментариях под постом. «Огонь!», «Красивая и невероятная Ирина», «Мы тоже хотим с тобой сфотографироваться», «Это словно ностальгия по легендарной и чувствительной Кейт Мосс», «Простите, а это точно реклама джинсов?» — писали они.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк приняла участие в показе осенне-зимней коллекции бренда Helmut Lang, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Тогда модель вышла на подиум в прозрачных брюках из пузырчатой пленки в ярких цитрусово-рыжих тонах, водолазке с разрезами на плечах в тех же оттенках и черных ботинках.

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      Мария Винар
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