Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия

Жандармы изъяли десятки единиц огнестрельного оружия из дома актера Алена Делона

Из дома французского актера Алена Делона изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Предположительно, жандармы изъяли оружие у 88-летней звезды из-за состояния его здоровья. В конце января суд ограничил Делона в дееспособности.

У звезды кино имеется разрешение на принадлежащее ему оружие, отметил источник. Адвокат спутницы актера Хироми Роллен заявил Le Parisien, что Роллен обеспокоена пренебрежением Делона к собственному лечению и хранению огнестрела.

Ранее французский суд поместил Делона под опеку в результате разбирательств, инициированных его детьми. Из-за меры пресечения артиста ограничили в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью.