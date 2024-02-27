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14:30, 27 февраля 2024Культура

Из дома Алена Делона изъяли десятки единиц огнестрельного оружия

Жандармы изъяли десятки единиц огнестрельного оружия из дома актера Алена Делона

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Из дома французского актера Алена Делона изъяли несколько десятков единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Предположительно, жандармы изъяли оружие у 88-летней звезды из-за состояния его здоровья. В конце января суд ограничил Делона в дееспособности.

У звезды кино имеется разрешение на принадлежащее ему оружие, отметил источник. Адвокат спутницы актера Хироми Роллен заявил Le Parisien, что Роллен обеспокоена пренебрежением Делона к собственному лечению и хранению огнестрела.

Ранее французский суд поместил Делона под опеку в результате разбирательств, инициированных его детьми. Из-за меры пресечения артиста ограничили в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью.

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      Мария Рюрикова
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