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20:33, 29 января 2024Культура

Ален Делон помещен под опеку

Суд во Франции поместил Алена Делона под опеку
Ален Делон

Ален Делон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский суд поместил 88-летнего актера Алена Делона под опеку. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Из-за меры пресечения артист ограничен в ряде прав, в том числе на распоряжение недвижимостью. Отмечается, что Делон останется в праве совершать большинство привычных операций, кроме наиболее значимых, таких как продажа или покупка недвижимого имущества. За них будет отвечать назначенный судом человек, личность которого держится в секрете от СМИ.

Суд поместил Делона под опеку в результате разбирательства, инициированного детьми артиста — 29-летним Аленом-Фабьеном, 33-летней Анушкой и 59-летним Энтони. Они потребовали провести оценку состояния здоровья отца.

Ранее в январе Хироми Роллен, которая называет себя бывшей спутницей звезды французского кино, обвинила детей Делона в попытке лишить жизни актера. В этом же месяце Энтони Делон обвинил свою сестру Анушку в сокрытии правды о состоянии здоровья их отца. Летом прошлого года дети французского актера обвинили Роллен в издевательствах над Делоном.

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      Евгений Шульгин
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