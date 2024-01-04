Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:26, 4 января 2024Культура

Сын Алена Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды об отце

PM: сын Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды о состоянии здоровья отца
Ален Делон

Ален Делон. Фото: Viktor Chernov / Russian Look Global Look Press

Сын французского актера Алена Делона, Антони, обвинил свою сестру Анушку в сокрытии правды о состоянии здоровья их отца. В интервью журналу Paris Match мужчина заявил, что его родственница не сообщила ему и их брату о том, что в период с 2019 по 2022 годы артист проходил пять когнитивных тестов в клинике в Швейцарии и не смог пройти ни один из них.

Антони Делон уверен, что скрытие данной информации ставит звездного отца в положение психологической слабости и уязвимости. Он также уточнил, что Анушка была контактным лицом в клинике и действовала в личных интересах, не рассказав ничего о проблемах со здоровьем актера.

По словам сына знаменитости, он уже обратился в полицию по этому поводу, но заявление, которое он подал, не дает последующего судебного преследования Анушки Делон.

Летом прошлого года дети 87-летнего французского актера обвинили его сиделку в издевательствах над артистом. Родственники Алена Делона написали заявление в полицию на 66-летнюю помощницу Хироми Ролен. По их словам, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера».

Кроме того, отмечалось, что сиделка контролировала телефонные разговоры Делона, а «также изолировала его от его близких, друзей и семьи».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Медведев выругался матом из-за реакции Франции на действия ВСУ. Что разозлило российского политика?

      Марочко раскрыл тактику применения ВСУ американских РЛС

      Сын Алена Делона обвинил свою сестру в сокрытии правды об отце

      Курс рубля укрепился

      Британские врачи нашли новые симптомы коронавируса

      В Думе предложили законодательно защитить оставшиеся в России зарубежные бренды

      Разведка Южной Кореи назвала наиболее вероятного преемника Ким Чен Ына

      В США указали на проигрыш Украины в конфликте с Россией

      Метеорологи предупредили о радиационных туманах в Турции

      В США рассказали о возможном ответе Ирана на теракт в Кермане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости