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11:45, 27 февраля 2024Ценности

Известная 58-летняя модель снялась в боди и восхитила фанатов

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя манекенщица позировала перед камерой, сидя на кровати в лиловом боди на тонких бретелях. При этом наряд был оформлен глубоким декольте, кружевной отделкой и вырезом на спине. Знаменитость оперлась руками на матрас и закинула одну ногу на другую, примерив золотистые лодочки на каблуках.

«Последний раз я могла скрестить ноги три года назад», — отметила модель, которая ранее перенесла двустороннюю операции по замене тазобедренного сустава.

Поклонники высказались о публикации в комментариях. «Шикарные ноги», «Ты становишься все красивее», «У тебя аура супергероини», «Выглядишь фантастически», «Сильная и великолепная», — сделали комплименты пользователи сети.

Ранее в феврале Паулина Поризкова показала фанатам фото топлес. Она позировала в укороченном черном пальто, которое распахнула, показав обнаженную грудь.

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      Алина Гостева
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